Хорватия перейдёт с куны на евро в 2023 году

Экофин одобрил переход Хорватии с хорватской куны на евро с 1 января 2023 года.

12 июля пресс-служба Европейского союза сообщила в своём Twitter-аккаунте, что Совет министров экономики и финансов стран ЕС подписал последние необходимые документы для вступления Хорватии в еврозону.

В пресс-релизе представителей Евросоюза отмечается, что окончательный переход на оплату внутри страны с хорватских кунов на евро официально запланирован экофином на 1 января 2023 года.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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