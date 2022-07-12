Ротару раскритиковали в Украине за то, что та молчит по поводу спецоперации
Украинских поклонников творчества Софии Ротару призвали не посещать концерты знаменитости из-за того, что певица не высказалась на счёт проводимой спецоперации России на её родине.
Известную в России и в Украине исполнительницу Софию Ротару обвинили в том, что та не любит страну, где родилась.
А появилась на свет популярная ещё в СССР артистка в селе Маршинцы, Новоселицком районе, Черновицкой области, что на тот момент находилось в Украинской ССР, СССР
Украинская ведущая Наталья Мосийчук, беседуя с продюсером Михаилом Ясинским и лидером рок-группы "Kozak System" Иваном Леньо, затронула вопрос позиции Ротару относительно спецоперации в Донбассе.
Ведущая заметила, что представители украинского шоубиза по какой-то причине предпочитают "не трогать" Ротару, которая так и не высказала мнения о конфликте в родной ей стране.
В ответ на слова Мосийчук Леньо заявил в эфире её Ютуб-шоу:
Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры - [трусы], ваши кумиры — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты.
Мосийчук уверена, что София Михайловна могла бы обратиться к своим российским коллегам, исполнителям Филиппу Киркорову, Николаю Баскову.
Но именитая артистка предпочла молчать о сложившейся ситуации.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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