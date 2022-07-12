Джилл Байден опозорилась среди латиноамериканцев США

Первая леди США Джилл Байден оказалась в своих выражениях подстать своему забывчивому супругу.

Ее попытка превознести латиноамериканцев, поживающих в США, завершилась полным фиаско.

Джилл Байден ввела публику в шок, когда заявила, граждане США латиноамериканского происхождения уникальны словно «тако для завтрака».

Reuters уже сообщило, что реплика первой леди вызвала критические замечания в среде всех политических сил Северной Америки.

Джил Байден выступала на форуме НПО UnidosUS и сделала попытку похвалить главу этого общественного объединения Рауля Изагирре.

«Рауль помог создать эту организацию, понимая, что разнообразие этого сообщества такое же уникальное, как винные погребки Бронкса, такое же прекрасное, как цветы Майами, и такое же уникальное, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио. Это ваша сила», — заявила Байден.

Рауль Изагирре возглавляет UnidosUS, которая борется за права латиноамериканцев в США на протяжении 30 лет.