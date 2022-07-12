Делегации РФ, Турции, Украины и ООН обсудят зерновой вопрос в Стамбуле 13 июля
Минобороны Турции сообщило о скорых переговорах между делегатами Анкары, Москвы, Киева и ООН. Стороны обсудят создание зернового коридора на Украине.
Пресс-служба Министерства обороны Турции сообщает, что завтра в Стамбуле состоятся четырёхсторонние переговоры, в которых помимо турецких представителей будут участвовать делегаты из России, Украины и ООН. Политики обсудят пути создания гуманитарного коридора для вывоза зерна из Украины.
Также пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля в Тегеране пройдут личные переговоры Путина и Эрдогана совместно с иранским лидером Раиси. Главы государств также обсудят украинское зерно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко обсудил с Путиным план Запада напасть на РФ с территории Украины и Беларуси
Ротару раскритиковали в Украине за то, что та молчит по поводу спецоперации
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Хорватия перейдёт с куны на евро в 2023 году
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград