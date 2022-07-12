Эксперты предрекают скорый крах евро, как резервной валюты

Во вторник евро впервые за двадцать лет достигла паритета с долларом и стоила один евро за доллар.

В последний раз евро стоил ровно один доллар в 2002 году, сразу после введения евро в качестве наличных денег.

Эксперты объясняют слабость евро, прежде всего, двумя событиями. С одной стороны, в настоящее время существует страх перед экономическим крахом.

«Опасения рецессии в Европе усиливаются», — комментируют аналитики Commerzbank . Эксперты Dekabank согласны с ними говоря, что «экономические страхи распространяются».

События последних четырех месяцев наглядно продемонстрировала высокую зависимость Европы от поставок российского газа. Россия уже резко сократила свои поставки. Если они не осуществятся, это может спровоцировать глубокую экономическую рецессию.

Есть и вторая важная причина ярко выраженной слабости евро, а именно денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Многие другие центральные банки, прежде всего ФРС США, уже взялись за борьбу с высокой инфляцией и в основном значительно повысили свои ключевые процентные ставки. Однако ЕЦБ является одним из немногих исключений, сделавших пока только одно заявление.

В июле ожидается повышение ключевых процентных ставок в еврозоне впервые за одиннадцать лет — но всего на 0,25 процентных пункта. Это низкий показатель по сравнению с другими центральными банками.

Растущая слабость евро крайне неудобна в нынешних условиях с очень высокими темпами инфляции. Чем ниже обменный курс общей валюты, тем сильнее становятся по отношению к ней другие валюты, такие как доллар США. В результате товары, ввозимые в ЕС, дорожают. Это усугубит и без того высокую инфляцию.

Эксперты отмечают также стремление стран Еврозоны укрепить собственную экономику за счет укрепления национальных валют. Особенно большое внимание этому уделяют страны, которые во многом зависят от российских энергоносителей.

Еще одним важным фактором стала экономическая война с Россией и ее союзниками из-за санкций, как последствие недружественной политики лидеров ЕС после событий на Украине. Она также приведет к дальнейшему ослаблению евро. В итоге эта резервная валюта перестанет иметь какое-либо экономическое значение.