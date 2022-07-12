Оспа обезьян: стоит ли ожидать новой эпидемии

Вирусолги заявляют: заболевание не несет смертельной опасности и не характеризуется высокой заразностью. Пока зафиксирован единичный случай заражения у россиян. Медики полностью держат ситуацию под контролем.

Болезнь выявили у россиянина, который приехал из Европы. Вирусолог Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник Центра Гамалеи, успокоил жителей России.

Заболевание не угрожает жизни и передается только при тесном контакте с инфицированным.

А. Альтштейн:

"У нас не будет эпидемии, все будет нормально. Роспотребнадзор вовремя поймал первый случай и следит за контактами пациента. В случае выявления заболевания у других людей их изолируют. Оспа обезьян не представляет угрозы для жизни и не характеризуется большой заразностью"

Также врач-вирусолог рассказал, что оспа обезьян передается воздушно-капельным путем или при тесном телесном контакте (поцелуи, объятия).

С апреля оспой обезьян заболели тысячи людей по всему миру, и "никто не умер вне Африки".

По словам специалиста, против оспы обезьян можно делать такую же вакцину, как при натуральной оспе. Но последняя мера уже отменена, так как старая вакцина от натуральной оспы при высокой эффективности характеризуется тяжелыми побочными явлениями.

Далее Альберт Альтштейн добавил: на сегодняшний день нет необходимости проведения вакцинации населения, один случай заражения не повод для таких мер.

Даже если будут выявлены 100 случаев инфицирования, вакцинировать людей не имеет смысла.

Мнение врача-инфекциониста Елены Мескиной:

"Появление эпидемии оспы обезьян в России зависит от поведения нашего населения. В целом в мире уже накоплен определенный опыт борьбы с этой болезнью. Его нужно использовать у нас. Если россияне отнесутся серьезно к профилактике распространения инфекции, то все будет развиваться по хорошему сценарию"

Как указала Е. Мескина, главный клинический признак болезни - сыпь. При обнаружении такого симптома у человека достаточно соблюдать социальную дистанцию. Е. Мескина:

"У нас есть резервные препараты для лечения оспы, но в целом это заболевание самоограничивающееся. Оно проходит в течение трех недель и лечится поддерживающей терапией"

Врач-инфекционист заявила, что сегодня нет специальной вакцины от оспы обезьян. Однако высокую эффективность в отношении заболевания демонстрирует прививка от обычной оспы.

Вакцинированные люди будут защищены на 85-90 %. Прививку лучше сделать сразу после контакта с зараженным или в течение ближайших четырех дней.

Но можно прививаться и гораздо позже. В этом случае вакцина не гарантирует полную защиту от болезни, но сможет значительно облегчить ее течение.