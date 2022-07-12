Лепс пожаловался, что ему не дают выступать в Лондоне

Известный российский исполнитель Григорий Лепс поведал о том, что его не пускают с концертами в британскую столицу.

Популярный в РФ певец Григорий Лепс накануне своего 60-летия собрал пресс-конференцию, в процессе которой поведал о гастролях. Которые запланированы.

Артист сообщил, что несмотря на геополитическую обстановку, простой которую не назовёшь, он верит в лучшее.

Тур в Германии переносился уже четыре раза из-за пандемии, но я абсолютно уверен, что он состоится - организаторы на связи.

Он рассказал, что главной целью гастролей за границей являются выступления для русскоязычной аудитории. Певец заявляет, что местные посещают концерты русских артистов редко.

Звезда сцены вспомнил, как в былые годы давал по 50 концертов в штатах. Тогда "это было ново и интересно". Сегодня иностранцы да и наши, живущие там, потеряли всяческий интерес к музыке российских исполнителей, так как находятся в США "и слушают другую музыку".

Лепс знает, что уже точно не будет выступать в столице Великобритании. Он объяснил, что в это государство исполнителя не пускают. Документы российского исполнителя рассматривали в течение 4 месяцев, а в итоге отказали в выдаче визе.

Чуть раньше Григорий Лепс признался в том, что не испытывал уважения к женщинам, которых любил.