Шевчук объяснил, почему продолжает выступать с концертами в России

Лидер легендарной группы "ДДТ" Юрий Шевчук рассказал о том, почему продолжает гастролировать по России, несмотря на то, что выступает против действий российских властей относительно Украины.

Глава известной российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук сообщил о том, по какой причине не остановил концертную деятельность в России.

"ДДТ" - советская и российская рок-группа, основанная летом 1980 года в Уфе. Лидер группы, автор большинства песен и единственный бессменный участник - Юрий Шевчук. Название группы происходит от химического вещества Дихлордифенилтрихлорэтан, которое в виде порошка использовалось при борьбе с вредными насекомыми.

Этими сведениями музыкант поделился в эфире Ютуб-передачи "Скажи Гордеевой".

Шевчук уверен, что миссия музыкального коллектива и его самого состоит в том, чтобы общаться с россиянами.

До сих окончательно не понимаю, играть или нет. Но все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Будем проживать эти концерты.

Исполнитель подчеркнул, что члены его группы не бояться произносить вслух свою гражданскую позицию. Отмена некоторых выступлений творческого коллектива скорее всего произошла именно по данной причине.

Напомним, что в Москве было отменено выступление рок-группы 10 июня 2022 года. Члены коллектива писали в сети, что пытались разрешить ситуацию, но никакие доводы не подействовали на местный департамент культуры.