Чернобровина рассказала о том, почему скрывала рождении ребёнка 7 месяцев

Ведущая программы "Утро России" Анастасия Чернобровина призналась, почему так долго не делилась радостной новостью о рождении второго сына.

Ведущая популярной передачи "Утро России" Анастасия Чернобровина назвала причину того, почему скрывала от общественности рождение ребенка. О радостном событии в своей жизни знаменитость рассказала только через 7 месяцев.

Анастасия Андреевна Чернобровина - российская телеведущая, журналист. Лауреат премии "ТЭФИ". Член экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас".

Чернобровина - мама теперь дважды. Второго ребёнка звезда российского экрана родила еще в 2021 году. О рождении первенца ведущая рассказала через месяц, а появление второго сына скрывала более полугода.

Счастье любит тишину. Во время беременности стараюсь укрыться в своем коконе. И пусть весь мир подождет. Зрители на время меня потеряли, но ненадолго. После рождения малыша, через месяц с небольшим, я уже вернулась на работу.

После того, как родился второй сын медики диагностировали у Чернобровиной коронавирусную инфекцию, по этой причине ребенка у неё сразу же забрали, а вернули только тогда, когда пришёл отрицательный тест, свидетельствующий о том, что знаменитость здорова.

Звезда телевидения утверждает, что занятость на работе не мешает ей быть фанатичной матерью.