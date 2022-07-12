Дмитрий Медведев призвал россиян хранить сбережения в рублях

Экс-президент России Дмитрий Медведев призвал граждан РФ хранить свои денежные накопления в рублях.

12 июля бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где прокомментировал тот факт, что впервые с 2002 года евро и доллар стали равнозначными в цене из-за падения стоимости европейской валюты. По словам Медведева, это связано с непродуманной санкционной политикой Евросоюза в отношении России, что привело к крушению экономик стран ЕС.

Дмитрий Медведев обратился ко всем гражданам России с просьбой не скупать иностранную валюту, которая падает ежедневно, посоветовав хранить в рублях свои сбережения.