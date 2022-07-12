Боль в спине: 6 незаметных причин которые приводят к патологии

Боль в спине доставляет неудобства и, к сожалению, невероятно распространена. Сами не догадываясь мы ежедневно усугубляем ситуацию. Чего не стоит делать для ухудшения здоровья спины?

Часто бывает трудно определить точную причину боли в спине. А было ли это из-за того, что вы часами сидели за ноутбуком или спали в странной позе? Ответ лежит прямо на поверхности. Итак, как же это остановить и восстановить нормальное здоровье спины?

Вот подборка привычек, которые могут способствовать возникновению болей в спине.

1. Сидеть сгорбившись

Сидение сгорбившись оказывает давление на нижнюю часть спины и может привести к боли и спазмам из-за изменения нормального изгиба позвоночника. Это приводит к тому, что суставы сжимаются, а мышцы напрягаются “в попытке компенсировать это”, что приводит к “развитию боли и воспаления вдоль позвоночника”.

2. Смотреть в экран телефона

Взгляд вниз на свой телефон (или планшет, или книгу) может привести к “боли / дискомфорту в верхней части спины и шеи”.

Это может заставить позвоночник и мышцы верхней части спины работать сверхурочно, пытаясь помешать голове выдвигаться еще дальше вперед.

3. Сидеть на не поддерживающих стульях

Слишком долгое сидение, часто на стульях с плохой опорой и крайне неудобных, определенно может стать серьезной причиной болей в спине.

Короткие перерывы на стояние могут помочь предотвратить боли в спине, если вы работаете за столом весь день.

4. Ходить без супинатора или выгибания стопы

Ступни предназначены для того, чтобы двигаться по криволинейной траектории, выгибаясь от пятки до пальцев ног и используя все внутренние мышцы стопы для выполнения каждого шага.

Это означает, что если у вас плоскостопие, вы шлепаете ногами при ходьбе или ходите без поддержки свода стопы, “стопа разрушается, и кинетическая цепочка энергии заканчивается в вашей спине, вызывая боль в пояснице”.

5. Мало ходить и двигаться

Если вы часто ведете сидячий образ жизни и боретесь с болями в спине и скованностью, попробуйте ходить пешком не менее 30 минут каждый день. Это простой способ укрепить свою спину и защитить ее.

6. Не заниматься растяжкой

Чувствовала ли ваша спина напряжение и боль после тренировки? Растяжка может помочь. Укрепление основных мышц поможет снизить риск травм спины или болей.

Преодоление боли может привести к долгосрочным травмам, и лучше проверить это как можно раньше.