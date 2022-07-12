Киев заявил об освобождении военнопленных в Херсонской области в ходе спецоперации

Пятеро украинцев, находившихся в плену у российских войск в Херсонской области, освобождены благодаря спецоперации  украинской военной разведки, сообщили в Киеве.

Военная разведка Украины сообщает, что «в Херсонской области были освобождены пятеро граждан Украины, находившихся в плену».

«Среди них есть солдат и бывший милиционер», - уточнили в ГУР.

Согласно пресс-релизу, операция была проведена спецназом ГУР у одного из освобожденных «серьезные боевые ранения».

«Сейчас они находятся под опекой украинских властей и получают соответствующее лечение», - резюмировали в ГУР.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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