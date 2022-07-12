Путин сменил должность Минниханова с президента на главу Татарстана

Владимир Путин распорядился о переименовании поста Рустама Минниханова в президента на главу республики Татарстан.

12 июля на официальном сайте национальной правовой информации был опубликован указ Владимира Путина, согласно которому должность лидера Татарстана Рустама Минниханова была официально переименована.

Раньше Рустам Минниханов был президентом Татарстана, однако теперь занимаемый им пост называется "глава республики". Таким образом, в России остался всего один президент.