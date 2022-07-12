Шевчук рассказал о том, что думает о знаменитостях, поддерживающих спецоперацию
Лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук поделился мнением о коллегах, которые поддерживают спецоперацию России в Украине.
Лидер и бессменный участник популярного в России музыкального коллектива "ДДТ" Юрий Шевчук заявил, что его отношение к власти РФ поменялось и он более не осуждает коллег по сцене, поддерживающих спецоперацию РФ в Донбассе.
Беседы с известной российской журналисткой, юристом Екатериной Гордеевой в рамках ее Ютуб-канала, Шевчук высказал своё мнение относительно артистов, которые после запуска спецоперации поддержали родное государство, выступая на концертах с символикой Z.
Рок-исполнитель не стал осуждать знаменитостей, а заверил, что многое переосмыслил.
Они выбрали этот путь. Я многое понял, мое отношение к власти катастрофически поменялось.
2 месяца назад на своём выступлении в Уфе Шевчук спровоцировал скандал, когда позволил себе нелестно высказаться о спецоперации и самом российском государстве.
Ранее лидер "ДДТ" рассказал, почему не прекращает выступать с концертами в РФ.
Шевчук уверен, что его предназначение в том, чтобы общаться со своими соотечественниками.
До сих окончательно не понимаю, играть или нет. Но все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Будем проживать эти концерты.
Исполнитель добавил, что все музыканты его творческого коллектива не бояться озвучивать свою гражданскую позицию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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