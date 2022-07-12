Медведев: ЕС выстрелил себе в голову из санкционного пистолета, обрушив курс евро
Дмитрий Медведев рассказал о причинах падения курса евро на фоне западных санкций против России.
По мнению Дмитрия Медведева, именно антироссийские санкции коллективного Запада привели к рекордному ослаблению евро, ввиду чего впервые за последние двадцать лет один доллар эквивалентен евро по стоимости.
Медведев утверждает, что санкционное давление Евросоюза на Россию оказалось вредным для самой Европы, в то время как экономические рестрикции Запада против Москвы не дали эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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