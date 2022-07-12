Медведев: ЕС выстрелил себе в голову из санкционного пистолета, обрушив курс евро

Дмитрий Медведев рассказал о причинах падения курса евро на фоне западных санкций против России.

По мнению Дмитрия Медведева, именно антироссийские санкции коллективного Запада привели к рекордному ослаблению евро, ввиду чего впервые за последние двадцать лет один доллар эквивалентен евро по стоимости.

Медведев утверждает, что санкционное давление Евросоюза на Россию оказалось вредным для самой Европы, в то время как экономические рестрикции Запада против Москвы не дали эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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