Дмитрий Медведев рассказал о причинах падения курса евро на фоне западных санкций против России.

По мнению Дмитрия Медведева, именно антироссийские санкции коллективного Запада привели к рекордному ослаблению евро, ввиду чего впервые за последние двадцать лет один доллар эквивалентен евро по стоимости.

Медведев утверждает, что санкционное давление Евросоюза на Россию оказалось вредным для самой Европы, в то время как экономические рестрикции Запада против Москвы не дали эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе.