Reuters: США ликвидировали лидера ИГИЛ в результате авиаудара по Сирии

Американская армия уничтожила главу организации ИГИЛ Махера аль-Агаля, который скрывался в Сирии.

12 июля американское информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила, что ВВС Соединённых Штатов провели воздушную операцию в Сирии, ликвидировав главаря террористической организации Махера аль-Агаля.

Аль-Агаль скрывался на территории Сирии и был уничтожен авиаударов ВВС США, которые фактические обезглавили запрещённую в России террористическую организацию ИГИЛ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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