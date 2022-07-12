Reuters: США ликвидировали лидера ИГИЛ в результате авиаудара по Сирии
Американская армия уничтожила главу организации ИГИЛ Махера аль-Агаля, который скрывался в Сирии.
12 июля американское информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила, что ВВС Соединённых Штатов провели воздушную операцию в Сирии, ликвидировав главаря террористической организации Махера аль-Агаля.
Аль-Агаль скрывался на территории Сирии и был уничтожен авиаударов ВВС США, которые фактические обезглавили запрещённую в России террористическую организацию ИГИЛ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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