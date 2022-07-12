Устрицы усиливают сексуальное возбуждение: что делает деликатес-афродизиак

Устрицы - это разновидность моллюсков, которые многие могут считать деликатесом. Другие могут также считать их афродизиаком или пищей, усиливающей сексуальное возбуждение.

В этой статье мы обсудим, что такое афродизиаки, являются ли устрицы одним из них, и их потенциальное влияние на либидо и сексуальную активность.

Устрицы - это морские моллюски, которые люди едят как морепродукты. Они содержат или поддерживают выработку питательных веществ и соединений, которые могут улучшить сексуальную активность, желание или возбуждение. Они могут включать:

Цинк

Одна из причин, по которой люди могут ассоциировать устриц с сексуальной активностью, заключается в содержании в них цинка.

Некоторые исследования показывают, что цинк необходим для сохранения сексуального здоровья и уровня тестостерона. Кроме того, это может положительно повлиять на фертильность.

D-аспарагиновая кислота

Устрицы также содержат D-аспарагиновую кислоту, которая является аминокислотой, которая, возможно, играет важную роль в повышении выработки тестостерона.

Дофамин

Исследования показывают, что цинк также может помочь поддерживать уровень дофамина, который является нейромедиатором, который, как предполагают исследования, участвует в сексуальном поведении.

Дофамин отвечает за чувство удовольствия и вознаграждения. Согласно исследованиям, это может улучшить эректильную дисфункцию у мужчин и сексуальную реакцию у женщин.

Омега-3 жирные кислоты

Морепродукты, такие как устрицы, являются хорошим источником омега-3 жирных кислот, таких как эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Некоторые исследования показывают, что омега-3 могут помочь улучшить сексуальную активность.