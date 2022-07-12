Telegraph: без «Северного потока» Европу ждёт величайший энергетический шок в истории

Газета The Telegraph утверждает, что страны Европы испытают шок в сфере энергетической безопасности без российского газопровода "Северный поток".

Вечером 12 июля публицист британского издания The Telegraph Рейчел Миллард сообщил, что аналитический центр в Бельгии прогнозирует начало энергетического шока в странах Европы в случае, если российский трубопровод "Северный поток" не начнёт прокачивать газ в ЕС в ближайшее время.

По мнению Милларда, наибольший экономический урон ощутит Германия и её страны-соседи, неспособные накопить достаточное количество газа в преддверии наступающей зимы.