Telegraph: без «Северного потока» Европу ждёт величайший энергетический шок в истории
Газета The Telegraph утверждает, что страны Европы испытают шок в сфере энергетической безопасности без российского газопровода "Северный поток".
Вечером 12 июля публицист британского издания The Telegraph Рейчел Миллард сообщил, что аналитический центр в Бельгии прогнозирует начало энергетического шока в странах Европы в случае, если российский трубопровод "Северный поток" не начнёт прокачивать газ в ЕС в ближайшее время.
По мнению Милларда, наибольший экономический урон ощутит Германия и её страны-соседи, неспособные накопить достаточное количество газа в преддверии наступающей зимы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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