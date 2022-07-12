Бородину удивило отсутствие россиян в Турции: знаменитость отдыхает на курорте с конца июня

Известная российская ведущая Ксения Бородина отдыхает на турецком берегу, как всегда, на широкую ногу. Знаменитость поразило отсутствие россиян на курорте в этом году. "А где все?".

Телеведущая Ксения Бородина в настоящее время наслаждается отдыхом в Турции. Знаменитость отметила, что сейчас любимую страну для отпуска россияне практически не посещают.

Бородина может позволить себе отдыхать за рубежом 2 - 3 раза каждый год. На отдых она никогда не скупится, тратя огромные деньги.

В конце июня звезда со своими наследницами и лучшими подругами улетела в Турцию. Солнце, море, пляж…

Но когда-то популярный у жителей РФ курорт сейчас опустел. Бородина высказала своё мнение о том, почему соотечественники проигнорировали Турцию в этом году.

Впервые вижу Турцию практически без русских. А где все? Все пишут про высокие цены, поэтому отмена отдыха в Турции. Ну, я хочу сказать, сами себе хуже сделали, что так сильно цены подняли. Тем самым просто не получили много народа.

Отсутствие большого количества соотечественников никак не влияет на отдых Бородиной. Она веселится на полную катушку. Путешествует на яхте, выпивает в компании подруг, посещает кафе, загорает и плавает в море.

Сколько тратит знаменитость на отдых, неизвестно. Есть некоторые сведения о тратах Бородиной в поездке на Мальдивы в начале 2022 года. Только за перелет звезда экрана отдала 450 000 российских рублей.