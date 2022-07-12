Секс и взаимопонимание: как вернуть искру в отношения

От нехватки времени до состояния здоровья существует множество веских причин, по которым искра может исчезнуть из спальни. Как добавить перчинку в ваши отношения и поставить их на новый уровень?

Со временем сексуальные взаимоотношения могут угасать. С таким сталкивается каждая пара. Секс может быть многогранный с большим количеством удовольствия, но иногда это ни то, ни другое.

В некоторых ситуациях просто человек ничего не ощущает. Согласно данным Journal of Sex Research, 27 процентов женщин и 41 процент мужчин сексуально неудовлетворены в своих нынешних отношениях.

Когда заканчиваются искры в отношениях необходимо предпринимать меры, т.к. секс важная составляющая всех отношений. У многих пар после медового месяца наступает кризис, который своеобразно отворачивает партнеров друг от друга. Как можно разрешить данный вопрос:

Обратиться за лечением к сексологу

Не стоит так бояться этого врача. Хороший специалист расставит все по полочкам и наладит вашу интимную жизнь. Если ваши сексуальные изменения не связаны с проблемами по здоровью.

Поддерживайте общение о сексе

Казалось бы такая простая вещь, но о ней многие забывают со временем. Именно это и может сделать вашу интимную жизнь более качественнее. Когда люди прислушиваются друг к другу, это несомненно сделает определенную страсть и симпатию в отношениях.

Найдите время для страстного секса

Нужно найти время для качественного и чувственного секса. Если нет чувства удовлетворенности, то это может наводить на всякие нехорошие мысли. Чтобы секс не казался рутиной, то найдите какие-нибудь нестандартные места страсти.

Попробуйте ролевые игры в спальне

Придумывайте новые роли. Ролевые игры могут значительно спасти ситуацию в постели. Можно разыгрывать интересные ситуации в доверительной обстановке. Скуки точно не видать.

Проверьте свои силы с помощью секс-игрушек

Разнообразить можно свои ночи с помощью секс-игрушек. Сейчас их большое разнообразие для стимуляции партнера. Это позволит сделать интим более качественнее.

С помощью честного общения и правильных инструментов вы можете вернуть страсть в свою сексуальную жизнь.