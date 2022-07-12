ГПК Беларуси опроверг информацию о задержании белорусского пограничника на Украине

Во вторник, 12 июля ряд источников в иносми заявил о задержании белорусского пограничника, который перешел белорусско-украинскую границу.

ГПК Беларуси распространил официальное заявление, в котором опроверг подобную информацию.

«Госпогранкомитет официально сообщает, что инцидентов, связанных с военнослужащими органов пограничной службы, не было: ни один белорусский пограничник границу в Украину не пересекал», - говорится в заявлении.

При этом в погранведомстве указали, что все сотрудники ГПК находятся на местах и выполняют служебные задачи по охране госграницы.