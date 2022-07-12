ГПК Беларуси опроверг информацию о задержании белорусского пограничника на Украине
Во вторник, 12 июля ряд источников в иносми заявил о задержании белорусского пограничника, который перешел белорусско-украинскую границу.
ГПК Беларуси распространил официальное заявление, в котором опроверг подобную информацию.
«Госпогранкомитет официально сообщает, что инцидентов, связанных с военнослужащими органов пограничной службы, не было: ни один белорусский пограничник границу в Украину не пересекал», - говорится в заявлении.
При этом в погранведомстве указали, что все сотрудники ГПК находятся на местах и выполняют служебные задачи по охране госграницы.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области
Бородину удивило отсутствие россиян в Турции: знаменитость отдыхает на курорте с конца июня
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Telegraph: без «Северного потока» Европу ждёт величайший энергетический шок в истории
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград