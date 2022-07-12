Лидер «Исламского государства» убит в Сирии в результате удара американского беспилотника

Махер Аль-Агал, «один из пяти самых высокопоставленных лидеров» ИГ, был убит, когда ехал на мотоцикле, на северо-западе Сирии.

Пентагон сообщил, что лидер группировки «Исламское государство» в Сирии был убит во вторник, 12 июля, в результате удара американского беспилотника на северо-западе страны.

Удар по лидеру ИГ был нанесен недалеко от города Джандайрис, его ближайший советник был серьезно ранен, говорится в заявлении Пентагона.

Махер аль-Агал  отвечал за активное развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии, и его ликвидация подорвет возможности террористической организации «планировать и осуществлять атаки по всему миру», заявил сегодня представитель Центрального командования полковник Джо Буччино.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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