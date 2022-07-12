Илон Маск советует Дональду Трампу «уплыть в закат»

Илон Маск заявил, что Дональду Трампу стоит «повесить шляпу и уплыть в закат», вместо того, чтобы баллотироваться на президентский пост.

Маск также уверен, что губернатор Флориды Рон ДеСантис легко победит Джо Байдена, если они сойдутся в президентской гонке в 2024 году.

Генеральный директор Tesla отметил, что сейчас Трампу 76 лет, а к концу возможного второго срока ему исполнится уже 82 года. По его мнению, в таком возрасте уже слишком поздно управлять чем-либо.

Несколько дней назад Дональд Трамп высмеял Илона Маска на политическом митинге на Аляске. Он сказал, что миллиардер напортачил и что он не собирается покупать Twitter. К слову, Маск действительно отказался от этой сделки.

Сам Илон Маск во время Катарского экономического форума в июне заявил, что пока не решил, кого будет поддерживать на президентских выборах. Ранее он писал в соцсетях, что склоняется в поддержке ДеСантиса.

Маск также отмечал, что впервые голосовал за республиканцев в июне. Трамп сообщил, что это противоречит тому, что миллиардер говорил ему лично.

Высказывания Дональда Трампа про Илона Маска были достаточно резкими. Второй оказался мягче в своих заявлениях.

Миллиардер сообщил, что не ненавидит Трампа и даже призвал демократов прекратить нападки на бывшего президента.