Илон Маск советует Дональду Трампу «уплыть в закат»
Илон Маск заявил, что Дональду Трампу стоит «повесить шляпу и уплыть в закат», вместо того, чтобы баллотироваться на президентский пост.
Маск также уверен, что губернатор Флориды Рон ДеСантис легко победит Джо Байдена, если они сойдутся в президентской гонке в 2024 году.
Генеральный директор Tesla отметил, что сейчас Трампу 76 лет, а к концу возможного второго срока ему исполнится уже 82 года. По его мнению, в таком возрасте уже слишком поздно управлять чем-либо.
Несколько дней назад Дональд Трамп высмеял Илона Маска на политическом митинге на Аляске. Он сказал, что миллиардер напортачил и что он не собирается покупать Twitter. К слову, Маск действительно отказался от этой сделки.
Сам Илон Маск во время Катарского экономического форума в июне заявил, что пока не решил, кого будет поддерживать на президентских выборах. Ранее он писал в соцсетях, что склоняется в поддержке ДеСантиса.
Маск также отмечал, что впервые голосовал за республиканцев в июне. Трамп сообщил, что это противоречит тому, что миллиардер говорил ему лично.
Высказывания Дональда Трампа про Илона Маска были достаточно резкими. Второй оказался мягче в своих заявлениях.
Миллиардер сообщил, что не ненавидит Трампа и даже призвал демократов прекратить нападки на бывшего президента.
Опубликовано: Светлана Репина
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