Путин подписал указ о введении новой должности в правительстве России

12 июля Владимир Путин подписал президентский указ об увеличении количества вице-премьеров России с 10 до 11.

Вечером вторника Владимир Путин ратифицировал президентский указ о присвоении глава Министерства промышленности и торговли России Денису Мантурову звания премьер-министра РФ, благодаря чему количество вице-премьеров в стране увеличилось до одиннадцати.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин уже выдвинул кандидатуру Дениса Мантурова на новую должность, которая совмещает в себе обязанности вице-премьера и главы Министерства промышленности и торговли РФ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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