Путин подписал указ о введении новой должности в правительстве России
12 июля Владимир Путин подписал президентский указ об увеличении количества вице-премьеров России с 10 до 11.
Вечером вторника Владимир Путин ратифицировал президентский указ о присвоении глава Министерства промышленности и торговли России Денису Мантурову звания премьер-министра РФ, благодаря чему количество вице-премьеров в стране увеличилось до одиннадцати.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин уже выдвинул кандидатуру Дениса Мантурова на новую должность, которая совмещает в себе обязанности вице-премьера и главы Министерства промышленности и торговли РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины
190 жителей Новой Каховки попали в больницу после обстрела города армией Украины
Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание в Москве рядом с Останкино
Хакер пытался использовать номер мобильного Меркель, чтобы шпионить за главой ЕЦБ Лагард
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград