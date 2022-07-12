Полезный лук: победа над раком и холестерином

Лук прекрасный ингредиент в салаты, супы и вторые блюда. Но учеными было изучено, что лук может помочь в качестве профилактики рака и атеросклероза

Помимо того, что лук-шалот очень вкусный, эти крошечные овощи также могут принести вам солидную пользу для здоровья. Вот 7 причин, почему лук-шалот так полезен для вас.

1. Снижает риск появления рака

Лук-шалот, как и другие представители семейства allium, известен тем, что содержит соединение под названием этилацетат, которое вызывает гибель клеток, вызывающих рак, тем самым останавливая рост рака.

2. Снижает холестерин

Снижая общий уровень холестерина в организме, лук-шалот может помочь защитить от таких заболеваний, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и даже сердечные приступы и инсульты.

3. Способствует улучшению диабета

В луке шалоте присутствуют два фитохимических соединения - аллий и аллилдисульфид, которые наиболее известны своей способностью повышать чувствительность к инсулину и регулировать уровень сахара в крови в организме.

4. Помогает снижать вес

Независимо от того, склонны ли вы от природы к набору веса или это возраст мешает вашим целям поддержания веса, каждый должен избегать ожирения, болезни, которая увеличивает риск не только диабета, но и рака и сердечных заболеваний.

5. Улучшает остроту зрения

Исследования показывают, что диеты, богатые витамином А, могут обеспечить защиту от катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Причина очевидна. Это потому, что этот витамин очень важен для оптимального здоровья глаз.

6. Налаживает мозговую деятельность

Лук-шалот содержит фолиевую кислоту, один из восьми мощных витаминов группы В, который играет важную роль в выработке нейромедиаторов в мозге.

7. Помогает бороться со стрессом

Лук-шалот является источником витаминов и минералов, таких как пиридоксин, который помогает стимулировать высвобождение гамма-аминобутирата (ГАМК) в головном мозге. ГАМК - это нейромедиатор, который помогает поддерживать низкий уровень стресса и поддерживать баланс между всеми гормонами в организме.

По этим причинам считается, что лук-шалот - одно из лучших средств для снятия особенно напряженного настроения!