Полезный лук: победа над раком и холестерином
Лук прекрасный ингредиент в салаты, супы и вторые блюда. Но учеными было изучено, что лук может помочь в качестве профилактики рака и атеросклероза
Помимо того, что лук-шалот очень вкусный, эти крошечные овощи также могут принести вам солидную пользу для здоровья. Вот 7 причин, почему лук-шалот так полезен для вас.
1. Снижает риск появления рака
Лук-шалот, как и другие представители семейства allium, известен тем, что содержит соединение под названием этилацетат, которое вызывает гибель клеток, вызывающих рак, тем самым останавливая рост рака.
2. Снижает холестерин
Снижая общий уровень холестерина в организме, лук-шалот может помочь защитить от таких заболеваний, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и даже сердечные приступы и инсульты.
3. Способствует улучшению диабета
В луке шалоте присутствуют два фитохимических соединения - аллий и аллилдисульфид, которые наиболее известны своей способностью повышать чувствительность к инсулину и регулировать уровень сахара в крови в организме.
4. Помогает снижать вес
Независимо от того, склонны ли вы от природы к набору веса или это возраст мешает вашим целям поддержания веса, каждый должен избегать ожирения, болезни, которая увеличивает риск не только диабета, но и рака и сердечных заболеваний.
5. Улучшает остроту зрения
Исследования показывают, что диеты, богатые витамином А, могут обеспечить защиту от катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Причина очевидна. Это потому, что этот витамин очень важен для оптимального здоровья глаз.
6. Налаживает мозговую деятельность
Лук-шалот содержит фолиевую кислоту, один из восьми мощных витаминов группы В, который играет важную роль в выработке нейромедиаторов в мозге.
7. Помогает бороться со стрессом
Лук-шалот является источником витаминов и минералов, таких как пиридоксин, который помогает стимулировать высвобождение гамма-аминобутирата (ГАМК) в головном мозге. ГАМК - это нейромедиатор, который помогает поддерживать низкий уровень стресса и поддерживать баланс между всеми гормонами в организме.
По этим причинам считается, что лук-шалот - одно из лучших средств для снятия особенно напряженного настроения!
Опубликовано: Силивончик Алина
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