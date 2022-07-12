Компания по производству золота «Petropavlovsk» заявила о банкротстве
Российская группа по производству золота Petropavlovsk подала заявление о собственной несостоятельности.
Во вторник вечером входящая в топ-5 компаний России по производству золота Petropavlovsk подала заявление о собственной несостоятельности, что фактически означает банкротство. Сейчас фирма приостановила листинг на Лондонской фондовой бирже LSE.
Также известно, что акции группы компаний Petropavlovsk упали более чем на 70 процентов. Накануне США ввели эмбарго на закупку российского золота, затем Евросоюз анонсировал такие же меры, что могло стать причиной банкротства российской компании Petropavlovsk.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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