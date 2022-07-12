Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко
Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности замначальника Генштаба ВС Беларуси Александра Шкиренко.
Вечером 12 июля Александр Лукашенко снял с должности заместителя начальника Генерального штаба вооружённых сил Беларуси генерал-майора Александра Шкиренко. Военный уволен по приказу Лукашенко №240.
Известно, что с сегодняшнего дня экс-замначальника белорусского Генштаба вооружённых сил Шкиренко передан в подчинение командованию Министерства обороны Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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