Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности замначальника Генштаба ВС Беларуси Александра Шкиренко.

Вечером 12 июля Александр Лукашенко снял с должности заместителя начальника Генерального штаба вооружённых сил Беларуси генерал-майора Александра Шкиренко. Военный уволен по приказу Лукашенко №240.

Известно, что с сегодняшнего дня экс-замначальника белорусского Генштаба вооружённых сил Шкиренко передан в подчинение командованию Министерства обороны Беларуси.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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