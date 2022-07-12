Китай испытывает приспособление для уборки мусора в космосе

24 июня 2022 года Национальное космическое управление Китая запустило ракету и успешно вывело на орбиту три спутника. На ракете закреплен парус, который поможет устройству покинуть орбиту в течение двух лет.

Парус разработан Шанхайской академией космических технологий и развернут 26 июня. Ученые полагают, что он поможет ракете быстрее войти в атмосферу Земли.

Принцип действия основан на том, что при большой площади поверхности тормозной парус будет ускорять процесс возвращения спутников и ракет за счет атмосферного трения.

Парусная система сделана из сверхтонкого материала, не превышающего одной десятой диаметра волоса. Ее можно установить на любой космический корабль.

Благодаря удержанию объектов вне орбиты, появится возможность снизить риск столкновения с другими аппаратами, а значит, уменьшить количество обломков в космосе.

Без специальных мер небольшой спутник может оставаться на орбите в течение 120 лет и более после завершения его использования.

По данным Европейского космического агентства, сейчас на земной орбите находится около 31 650 объектов мусора.

В НАСА отмечают, что на орбите земли не меньше полумиллиона осколков, а также еще 100 миллионов более мелких объектов.