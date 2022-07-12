Джилл Байден извинилась за сравнение латиноамериканцев с мексиканским блюдом тако
Первая леди США Джилл Байден принесла извинения после использования неуклюжего сравнения латиноамериканцев США с тако.
«Первая леди приносит свои извинения, ее слова лишь выражают ее искреннее восхищение и любовь к латиноамериканскому сообществу», — написал в Твиттере ее официальный представитель Майкл Ла Роса.
В речи, произнесенной в понедельник в Техасе, супруга американского президента решила похвалить латиноамериканцев США.
По ее выражению они «такие же разные, как винные погреба Бронкса, такие же красивые, как цветы Майами, такие же уникальные, как завтрак с тако в Сан-Антонио».
Помимо сравнения с тако, типичными для мексиканской кухни маленькими оладьями из кукурузной муки, которое сразу же было воспринято критично, Джилл Байден неправильно произнесла ряд слов.
«Мы не тако», — отреагировала Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов, базирующаяся в Вашингтоне: «Не сводите нас к стереотипам».
Опубликовано: Тарас Медведев
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