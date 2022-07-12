Бывший глава саудовской разведки назвал «психопатом» наследного принца, с которым вскоре встретится Байден

Саад аль-Джабри, который ранее возглавлял разведывательную службу Саудовской Аравии, в интервью CBS News назвал принца Мухаммед бин Салмана «убийцей» и «психопатом».

По словам аль-Джабри, принц является убийцей с бесконечными ресурсами, опасным для своего народа, для американцев и для всего мира.

По словам шпиона, принц никогда не испытывает сочувствия и не учится на своем опыте. Он также заявил, что был свидетелем зверств и преступлений, совершенных бин Салманом.

Ранее аль-Джабри был советником Мохаммеда бин Наифа, которого свергли с поста наследного принца летом 2017 года, после чего это место занял бин Салман.

Тогда же аль-Джабри бежал из Саудовской Аравии в Канаду. В 2020 году он подал в суд Вашингтона иск против нового наследного принца. Бывший глава разведки утверждал, что бин-Салман отправил целый отряд, который должен был убить аль-Джабри в Торонто в 2018 году.

Это произошло всего через 2 недели после резонансного убийства саудовского журналиста Джамаля Хошогги в Стамбуле, в котором Джо Байден обвинил бин-Салмана. Однако в ближайшие дни должна состояться встреча американского президента с властями Саудовской Аравии, включая наследного принца.

Тем временем аль-Джабри считает, что бин-Салман убьет его, поскольку у него есть доступ к конфиденциальной информации о правительстве и королевской семье.