Начальник Службы внешней разведки РФ Нарышкин сообщил, что Польша планирует использовать Румынию и Венгрию для захвата запада Украины.

12 июля Служба внешней разведки Российской Федерации в своём пресс-релизе заявила о том, что согласно полученной ведомством информации Польша готова использовать Румынию и Венгрию в своих планах по оккупации западных территорий Украины.

Согласно информации директора СВР РФ Сергея Нарышкина, Польша пытается прикрыться другими странами под видом укрепления сотрудничества по украинскому вопросу и тем самым незаметно совершить экспансию части Украины.