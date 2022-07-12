CBP РФ: Польша планирует захватить часть Украины
Начальник Службы внешней разведки РФ Нарышкин сообщил, что Польша планирует использовать Румынию и Венгрию для захвата запада Украины.
12 июля Служба внешней разведки Российской Федерации в своём пресс-релизе заявила о том, что согласно полученной ведомством информации Польша готова использовать Румынию и Венгрию в своих планах по оккупации западных территорий Украины.
Согласно информации директора СВР РФ Сергея Нарышкина, Польша пытается прикрыться другими странами под видом укрепления сотрудничества по украинскому вопросу и тем самым незаметно совершить экспансию части Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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