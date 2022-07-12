CBP РФ: Польша планирует захватить часть Украины

Начальник Службы внешней разведки РФ Нарышкин сообщил, что Польша планирует использовать Румынию и Венгрию для захвата запада Украины.

12 июля Служба внешней разведки Российской Федерации в своём пресс-релизе заявила о том, что согласно полученной ведомством информации Польша готова использовать Румынию и Венгрию в своих планах по оккупации западных территорий Украины.

Согласно информации директора СВР РФ Сергея Нарышкина, Польша пытается прикрыться другими странами под видом укрепления сотрудничества по украинскому вопросу и тем самым незаметно совершить экспансию части Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 