Уинстон Черчилль: как он реально относился к Советскому союзу

Многих очень интересовало мнение как Черчилль относится к Советскому союзу, т.к. именно он играл роль в процессе урегулирования войны между странами.

Вторая мировая война разделила мир на до и после. Правых и виноватых здесь можно искать очень долго. О Советском союзе долго шла молва о герое-победителе. Но отношение стран к лидирующей стране было совершенно разноплановым.

Утром 22 июня 1941 года вся Англия замерла в ожидании. И не зря. Именно в тот день Уинстон Черчилль объявил о нападении немцев на советскую территорию. Не смотря на то, что он к коммунизму относился отрицательно, он от лица всей страны поддержал советскую сторону. По сей день его слова эхом отзываются в голове у многих англичан. Он говорил:

«Я четко вижу как солдаты стоят на охране свой родной территории, за которой ухаживали их родители и на которой играют их дети. Я с болью в сердце вижу, как они защищают до последней капли крови свои дома и деревни. Сейчас наступает бешеное противостояние, где исчезнут обычные человеческие радости, а поле боя заполнится кровью, которую никому не стоило проливать».

Данные слова удивили не только английский народ, но и самих управленцев СССР. Спустя несколько дней после выступления Сталин лично поблагодарил Черчилля, написав ему теплое дружеское письмо.

Также в 1941 году в Англии был открыт счет на который собирались деньги в помощь сражающейся России. На эти деньги покупалось медицинское оборудование, рентгеновские аппараты, протезы для инвалидов, хирургические инструменты и медикаменты для советских госпиталей.

Данная помощь оказала большой вклад в военное развитие России, а также наполнение промышленной и военной базы для будущей победы.