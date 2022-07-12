Mirror: правительство Джонсона блокирует голосование по вотуму недоверия Кабмину

Издание Mirror утверждает, что симпатизирующие Джонсону британские политики заблокируют голосование оппозиции о вотуме недоверия местному Кабинету министров.

По данным газеты Mirror, Лейбористская партия Великобритании намеревается вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия местному Кабинету министров и Борису Джонсону в частности, однако консервативная партия, представляющая Кабмин, не даёт этого сделать.

Глава британский лейбористов Кир Стармер утверждает, что консерваторы Великобритании заранее предупредили его, что ему не дадут время на поднятие дискуссии о начале голосования по вотуму недоверия местному правительству.