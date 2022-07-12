BMW начала продажу подписок на обогрев сидений за 180 долларов в год
Немецкая компания BMW объявила старт продаж платных подписок на обогрев сидений в автомобилях своего производства.
12 июля баварский производитель автомобилей BMW предоставил своим клиентам возможность оформить платную подписку на обогрев сидений за 18 долларов в месяц, либо 180 долларов в год.
Данное нововведение, которым можно воспользоваться оформив подписку в приложении BMW ConnectedDrive, уже начало полноценно функционировать для владельцев BMW в Южной Корее.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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