Издание Washington Times сообщает, что правительство США может полностью прекратить поставки вооружений Киеву.

Бывший американский военнослужащий Майк Гленн опубликовал статью для местной газеты The Washington Times, где сообщил, что США могут полностью остановить программу по поставкам собственных вооружений на Украину, поскольку спонсирование украинской армии само по себе не является стратегией, которая может привести Киев к победе.

Гленн отметил, что американское оружие часто не доходит до украинских военных, поскольку нередко российские войска его оперативно уничтожают, в то время как многие солдаты ВСУ продают переданное Киеву вооружение. Журналист подчёркивает, что в Вашингтоне знают о подобных инцидентах и могут сделать соответствующие выводы.