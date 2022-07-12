Почему Кеннеди настоял на лоботомии для своей дочери, после чего та стала "овощем"

Больной ребенок не вписывался в идеальную картину семьи, и отец решился на проведение операции, предложенной врачом.

Мало кто знает, что у президента США Джона Кеннеди было 8 братьев и сестер. В их числе и - сестра Розмари, чье существование долгое время было скелетом в шкафу в клане Кеннеди. Сначала девочка родилась умственно отсталой, потом ее подвергли лоботомии, разрушившей ее жизнь.

Рамблер познакомился с этой семейной историей. Как выяснилось, все началось с того, что на роды врач не смог приехать вовремя из-за эпидемии испанки, и медсестра решила задержать роды.

В итоге из-за кислородного голодания ребенок родился с нарушениями. Девочка медленно ползала, позже других начала ходить и с трудом научилась разговаривать.

Родители скрывали болезнь дочки, водили ее к врачам, но безуспешно. А когда у Розмари начался переходный возраст, стало еще хуже: у девочки стали появляться приступы ярости.

Девушку отправили в монастырь, но она оттуда убегала по ночам, ходила в бары, встречалась с мужчинами. Джо Кеннеди был политиком, он мечтал о еще более высокой карьере для сыновей, а разгульная дочь все могла испортить.

Больной ребенок не вписывался в идеальную картину семьи, и отец решился на проведение лоботомии, предложенной врачом.

В те времена такую процедуру воспринимали как панацею. Предполагалось, что такая операция усмиряет буйных пациентов. А автор изобретения, нейрохирург и психиатр Эгаш Мониш, в 1949 году получил Нобелевскую премию.

Розмари лоботомию проводил невролог Уолтер Фриман, у которого не было опыта в хирургии. В ходе своих первых операций он в качестве анестезии использовал электрошок. Не пользовался антисептиками, масками или перчатками.

В ноябре 1941 года этот медик просверлил дырки с обеих сторон головы Розмари. В итоге умственное развитие девушки упало до уровня 2-летнего ребенка, она разучилась ходить, не могла держать голову, шевелить руками, контролировать туалетные позывы.

Спустя время она все-таки научилась ходить, а также двигать одной рукой, однако это требовало огромных усилий.

Отец запер дочь в психиатрическую клинику, запретив другим членам семьи посещать ее. Розмари прожила в клинике 60 лет и умерла в 2005 году в возрасте 87 лет. Она первая из детей Кеннеди, кто умер своей смертью.

Юнис Кеннеди Шрайвер, младшая сестра Розмари, посвятила свою жизнь борьбе за права инвалидов. Именно она «вернула» Розмари в семью, заставив брата-президента США включить в законодательную проблемы людей с инвалидностью.