США готовы защищать Филиппины в случае атаки Китая

Сегодня посольством США в Маниле было опубликовано заявление госсекретаря Энтони Блинкена. Он призвал Китай выполнить арбитражное решение 2016 года, которое аннулировало претензии Пекина в Южно-Китайском море.

Блинкен предупредил, что Филиппины являются союзником США по договору. Поэтому страна может рассчитывать на защиту американцев, если его силы, корабли или авиация подвергнутся атаке в спорных водах.

Заявление Блинкена опубликовано в шестую годовщину принятия арбитражного решения суда в Гааге в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. До этого в2013 году Филиппины пожаловались на агрессивные действия Китая в спорных водах.

Китай не принимал участие в арбитраже и отверг решение как фиктивное. Пекин и сейчас игнорирует его, что приводит к территориальным разногласиям с Филиппинами.

Блинкен напомнил, что КНР должна соблюдать свои обязательства по международному праву. Тем временем министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна активизирует переговоры с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в том числе с Филиппинами для заключения пакта о ненападении.

Претензии на спорные воды имеют не только Филиппины и Китай, но еще и Малайзия, Вьетнам, Тайвань, Бруней. Речь идет о водном пути. По которому за год проходят товары примерно на 5 трлн долларов.

Считается, что в этих местах находятся богатые месторождения нефти и газа. США на спорные воды не претендуют, но ведут патрулирование пути с помощью кораблей и самолетов.