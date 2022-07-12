Welt: Сорос допустил превращение США в репрессивный режим

Солнечный удар: как выдержать организму жаркие дни

Мы проводим весь год в ожидании солнечного света, и когда он приходит, он может прийти с удвоенной силой. Мы же соскучившись по солнышку и жарким дням можем подвергнуться солнечному удару.

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