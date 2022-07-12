Welt: Сорос допустил превращение США в репрессивный режим
12 июля американский финансист Джордж Сорос заявил, что США превращаются в репрессивный режим, свернув с пути демократии.
Вечером вторника экономист Джордж Сорос дал интервью немецкому новостному новостному агентству Die Welt, где сообщил, что американский верховный суд продвигает инициативы республиканской партии США, игнорируя предложения демократической партии, представляемой Джо Байденом.
Сорос напомнил, что накануне в Соединённых Штатах отменили постановление прецедентного дела, которое разрешало аборты в США, а теперь вопрос абортов каждый штат решает индивидуально. По мнению Джорджа Сороса, это событие является кульминацией превращения США в репрессивный политический режим.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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