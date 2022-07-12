Старинный народный праздник Петров день: как провести его с пользой
12 июля в народе издавна отмечали Петров день (Павлов день, Петрово говение, Петрок, Мирская свеча). Это самый важный из "годовых" праздников, к которому люди готовились заранее, устраивали застолье, веселились несколько дней.
12 июля - День Петра и Павла по народному календарю. Издавна к этому празднику готовились заранее: постились, делали уборку, готовили угощения, красили яйца желтым цветом.
Это большое событие, которое отмечалось несколько дней. По вечерам организовывались застольные посиделки, куда приглашали бедняков и всех нуждающихся - нищих, странников, случайных людей и родственников.
Народные приметы
Если в этот день молодые познакомились и влюбились - значит, в этом году поженятся.
Дождь на Петров день - весь сенокос будет мокрый.
Солнце на Петров день - год будет удачным.
Если погода изменчива в этот день,то урожай будет хорошим.
Традиции
12 июля можно и нужно отдыхать, забыть про заботы, веселиться, накрывать столы.
Чтобы год был удачным и счастливым, надо на Петров день встретить рассвет.
На Петров день есть замечательная традиция - качаться на качелях. Это позволить себе могут даже взрослые. Такое веселое занятие сулит долгую жизнь.
Если, качаясь, человек веселится и радуется, то удлинит себе жизнь на три года. Если же он в это время будет грустить и лить слезы, то время жизни сократится ровно на три года.
Еще одна приятная традиция - посещать 12 июля своих крестников.
Запреты
Нельзя в Петров день заниматься серьезными будничными делами, трудиться, нагружать себя заботами, можно позволить себе лишь мелкие незначительные хлопоты.
Не нужно есть фрукты, собранные в этом сезоне. Сначала их следует освятить в храме, делается это в августе. В прежние времена тех, кто нарушал это правило, ждали неприятности.
Закончив праздничную трапезу, не стоит убирать со стола угощения и посуду.
Еду оставляют для умерших родственников, которые приходят за стол, когда все ложатся спать. Если этого не сделать, значит души в загробном мире не найдут покоя.
12 июля нельзя ничего отдавать из дома. Такое правило действует и на другие значимые церковные и народные праздники.
В этот день нельзя затевать ссоры, ругаться плохими словами, не стоит держать зло на кого-то или допускать плохие мысли. В противном случае можно ждать беды и весь год будет с неприятностями.
В Петров день опасно ходить в лес, звери в это время отличаются особенной агрессивностью.
Опубликовано: Храмова Оксана
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