Старинный народный праздник Петров день: как провести его с пользой

12 июля в народе издавна отмечали Петров день (Павлов день, Петрово говение, Петрок, Мирская свеча). Это самый важный из "годовых" праздников, к которому люди готовились заранее, устраивали застолье, веселились несколько дней.

12 июля - День Петра и Павла по народному календарю. Издавна к этому празднику готовились заранее: постились, делали уборку, готовили угощения, красили яйца желтым цветом.

Это большое событие, которое отмечалось несколько дней. По вечерам организовывались застольные посиделки, куда приглашали бедняков и всех нуждающихся - нищих, странников, случайных людей и родственников.

Народные приметы

Если в этот день молодые познакомились и влюбились - значит, в этом году поженятся.

Дождь на Петров день - весь сенокос будет мокрый.

Солнце на Петров день - год будет удачным.

Если погода изменчива в этот день,то урожай будет хорошим.

Традиции

12 июля можно и нужно отдыхать, забыть про заботы, веселиться, накрывать столы.

Чтобы год был удачным и счастливым, надо на Петров день встретить рассвет.

На Петров день есть замечательная традиция - качаться на качелях. Это позволить себе могут даже взрослые. Такое веселое занятие сулит долгую жизнь.

Если, качаясь, человек веселится и радуется, то удлинит себе жизнь на три года. Если же он в это время будет грустить и лить слезы, то время жизни сократится ровно на три года.

Еще одна приятная традиция - посещать 12 июля своих крестников.

Запреты

Нельзя в Петров день заниматься серьезными будничными делами, трудиться, нагружать себя заботами, можно позволить себе лишь мелкие незначительные хлопоты.

Не нужно есть фрукты, собранные в этом сезоне. Сначала их следует освятить в храме, делается это в августе. В прежние времена тех, кто нарушал это правило, ждали неприятности.

Закончив праздничную трапезу, не стоит убирать со стола угощения и посуду.

Еду оставляют для умерших родственников, которые приходят за стол, когда все ложатся спать. Если этого не сделать, значит души в загробном мире не найдут покоя.

12 июля нельзя ничего отдавать из дома. Такое правило действует и на другие значимые церковные и народные праздники.

В этот день нельзя затевать ссоры, ругаться плохими словами, не стоит держать зло на кого-то или допускать плохие мысли. В противном случае можно ждать беды и весь год будет с неприятностями.

В Петров день опасно ходить в лес, звери в это время отличаются особенной агрессивностью.