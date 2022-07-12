Редчайшая аномалия: мужчина мог поворачивать голову на 180 градусов, и заработал на этом деньги

Мартин Эммерлинг появился на свет в Германской империи в 1886-м году. Впервые аномалию у него заметили его родители, но к врачу обращаться не стали.

В XIX веке в Германии жил человек с редкой аномалией. Мужчина мог поворачивать свою голову на 180 градусов, поэтому его прозвали Человек-сова.

Мартин Эммерлинг появился на свет в Германской империи в 1886-м году. Впервые аномалию у него заметили его родители, но, когда поняли, что на здоровье это не влияет, не стали обращаться к медикам.

Уже в юности Мартин устроился в цирк, где зарабатывал деньги на своей физической особенности. Он получил популярность в Европе, а в 24 года переехал в США.

Туда молодой человек прибыл с труппой, и заменил фамилию на более привлекательную - стал Мартином Лаурелло.

В США его ждал большой успех: Лаурелло женился и купил дом в Балтиморе, у него родились дети. К слову, потомки аномалию от отца не унаследовали.

Однако семью преследовали конфликты, и пара развелась. Вскоре артист сменил амплуа - стал дрессировщиком.

Свои последние годы Мартин провел в НьюЙорке, выступал на Бродвее. И умер в 69 лет от сердечного приступа.