Редчайшая аномалия: мужчина мог поворачивать голову на 180 градусов, и заработал на этом деньги
Мартин Эммерлинг появился на свет в Германской империи в 1886-м году. Впервые аномалию у него заметили его родители, но к врачу обращаться не стали.
В XIX веке в Германии жил человек с редкой аномалией. Мужчина мог поворачивать свою голову на 180 градусов, поэтому его прозвали Человек-сова.
Мартин Эммерлинг появился на свет в Германской империи в 1886-м году. Впервые аномалию у него заметили его родители, но, когда поняли, что на здоровье это не влияет, не стали обращаться к медикам.
Уже в юности Мартин устроился в цирк, где зарабатывал деньги на своей физической особенности. Он получил популярность в Европе, а в 24 года переехал в США.
Туда молодой человек прибыл с труппой, и заменил фамилию на более привлекательную - стал Мартином Лаурелло.
В США его ждал большой успех: Лаурелло женился и купил дом в Балтиморе, у него родились дети. К слову, потомки аномалию от отца не унаследовали.
Однако семью преследовали конфликты, и пара развелась. Вскоре артист сменил амплуа - стал дрессировщиком.
Свои последние годы Мартин провел в НьюЙорке, выступал на Бродвее. И умер в 69 лет от сердечного приступа.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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