Акт самосожжения буддийского монаха в 1963 году привел к госперевороту

В июне 1963 года буддийский монах Тхить Куанг Дык совершил акт самосожжения на глазах у десятков людей, включая журналистов. Это произошло на одном из крупных перекрестков города Сайгона во Вьетнаме.

В то время президентом Южного Вьетнама был Нго Динь Зьему, который считался проамериканским правителем. Абсолютное большинство населения страны было буддистами, но президент настойчиво продвигал католицизм.

Католики получали многочисленные льготы и лучшие рабочие места, а все проявления вероисповедания буддистов жестко пресекались и преследовались.

В 1963 году президент запретил проводить буддистский праздник Весак. 10 июня в филиалы американских газет, работавших в стране, поступила информация о том, что на площади в Сайгоне на следующий день произойдет что-то важное.

11 июня там собрались монахи и обычные люди с плакатами, на которых были призывы к равенству католицизма и буддизма. Куанг Дык приехал на своей машине, с ним были еще 2 человека. Один из них вынес на площадь подушку, на которую сел монах, а второй облил его бензином из канистры.

После этого Куанг Дык призвал президента к равенству религий и поджег себя спичкой. Монахи встали вокруг него кольцом и не пускали полицейских. Монах ни разу не вскрикнул и не шелохнулся, пока его сгоревшее тело не упало на спину. После этого его унесли в пагоду.

На площади тогда присутствовали не только монахи и сочувствующие им люди, но и журналисты. Благодаря этому, сохранились жуткие фотографии тех событий.

Меньше чем через полгода после этого события случился государственный переворот, президента Зьема расстреляли.