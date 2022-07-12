Перхоть и выпадение волос: есть ли между ними взаимосвязь

Ломкость волос, шелушение кожи головы - частое явление как у мужчин, так и у женщин. Но вот может ли перхоть быть причиной выпадения волос?

Хотя прямой связи может и не быть, эти две проблемы достаточно тесно связаны, чтобы иметь значение.

Что такое перхоть

От перхоти страдает около 50% людей во всем мире, так что вы, конечно, не одиноки в этой проблеме. Это состояние кожи может привести к тому, что кожа головы начнет шелушиться, в результате чего волосы будут усеяны седыми или белыми чешуйками.

Какие проблемы могут спровоцировать перхоть: чрезмерный рост дрожжей на вашей коже – себорейный дерматит у взрослых и колпачок колыбели у младенцев, стригущий лишай кожи головы, грибковая инфекция, экзема, аллергическая реакция на лак для волос, мусс, гель или краску, кожные заболевания, такие как псориаз.

Стресс и воздействие холодной погоды также могут усугубить появление перхоти.

Перхоть может косвенно спровоцировать выпадение волос

Проблема с перхотью сама по себе не является прямой причиной выпадения ваших волос. Однако проблемы с кожей головы иногда приводят к выпадению волос. Аналогичным образом, некоторые проблемы, связанные с перхотью, такие как зуд кожи головы или шелушение, могут ухудшить рост волос или привести к их выпадению.

Хроническая перхоть

Хроническое шелушение кожи головы может увеличить выпадение волос и даже привести к временному уменьшению количества волос на квадратный сантиметр кожи головы – так называемому снижению густоты волос. Исследователи даже отмечают, что на коже головы с перхотью выпадение волос может быть сильнее, чем на нормальной коже головы.

Использование противогрибкового шампуня

Возможно, вы используете противогрибковые шампуни или даже обычные шампуни несколько раз в неделю для борьбы с перхотью.

К сожалению, это может привести к тому, что ваши волосы станут сухими и вьющимися. Что еще хуже, это также может повредить кутикулу волоса, что повлияет на качество и внешний вид ваших волос в целом. Волосы становится труднее расчесывать, и они могут ломаться.