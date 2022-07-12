Печальная история российских смартфонов, которая так и не привела к успеху

В 2013 году был представлен YotaPhone, который считался первым российским смартфоном. Сначала продажи шли успешно, было реализовано около 40 тысяч устройств. Впоследствии вышло еще два поколения Йотафона.

Но в 2016 году в число акционеров Yota Devices вошла китайская компания China Baoli, а в 2018 году из проекта вышла госкорпорация «Ростех». Всего через год компания была признана банкротом, поскольку китайским управляющим не был выгоден такой конкурент.

В 2017 году компания InfoWatch выпустила TaigaPhone с защитой от прослушки. Правда, производили гаджет китайцы. Но технические характеристики смартфона оказались слабыми, а ограничения в ПО, позволяющие предотвратить утечку информации, существенно обрезали возможности приложений. В 2019 году проект закрыли.

Еще одной новинкой 2017 года стал смартфон INOI R7. Он тоже выпускался в Китае и обеспечивал высокий уровень безопасности информации. 15 тысяч таких устройств купила «Почта России», но настоящей популярности телефон так и не получил.

В 2018 году появился Яндекс.Телефон, созданный тайваньской Arima. Он был интегрирован с сервисами Яндекса.

Проблемами этого гаджета стали высокая цена и технические проблемы. Проект закрыли в 2019 году, к тому моменту было продано чуть более 20 тысяч смартфонов.

AYYA T1 – самая современная российская разработка в данной сфере. Его созданием занимается СмартЭкоСистема, которая входит в состав «Ростеха». За первый квартал 2022 года было продано 370 устройств.

Работа над смартфоном продолжается, Предполагается, что следующие его версии будут работать на российской операционной системе Аврора. Планируется также постепенный отказ от импортных комплектующих.