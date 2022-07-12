Стройка длиной в полвека: почему возведение самой высокой плотины в мире длится в Таджикистане так долго

Стройка ведется прямо над гигантским георазломом с залежами поваренной соли, и любая ошибка может грозить гипертехногенной катастрофой.

В 120 километрах от Душанбе - там, где течет горная река Вахш и сливается с другой мощной рекой Пяндж и вместе они образуют Амударью, возводится самая высокая в мире платина.

В месте слияния рек находится город Рогун, где еще в советские времена начались работы по гигантскому и сложнейшему сооружению - гидроэлектростанции.

От всех других у Рагунской ГЭС есть 3 отличительных особенности. Она строится в очень сейсмоопасном районе, где велика вероятность разрушительного землетрясения.

Кроме тоого, наиболее подходящее для строительства плотины ГЭС место находится прямо над гигантским георазломом с залежами поваренной соли. Потому любая ошибка может грозить гипертехногенной катастрофой.

В-третьих, плотина этой ГЭС должна быть высотой 335 метров , то есть стать самой высокой в мире. Всё это объясняет то, что строительство, начатое в 1976 году, идёт до сих пор.

В строительстве участвуют российские и иранские компании, имеющие опыт возведения гидрообъектов на горных реках, а также швейцарское бюро экспертизы, итальянская и местные, таджикские компании.