Ученые назвали 5 фактов о пиве, которые на самом деле являются мифами

Большинство людей считает, что хорошо знает обо всех особенностях пива. Между тем многие привычные утверждения на самом деле являются мифами, не основанными ни на каких научных фактах.

апример, многие считают, что употребление пива перед более крепкими напитками усугубляет похмелье. На самом деле порядок выпитого не имеет значения.

Похмелье может случиться, даже если человек весь вечер пьет один напиток. Исследователи рекомендуют считать это явление предупреждением о необходимости сократить употребление алкоголя.

Существует ми о том, что темное пиво крепче светлого. Однако содержание алкоголя в первом из них может быть выше, чем во втором. Все зависит от сорта и конкретного состава.

Понятие «пивной живот» знакомо каждому. Все знают, что если увлекаться пенным напитком, то количество жира в области талии будет увеличиваться.

Но пиво само по себе не вызывает увеличения объемов. Другое дело, что под него часто употребляют калорийную пищу. В сочетании с малоподвижным образом жизни это и способствует появлению «пивного живота».

Вопреки расхожему убеждению, пиво необязательно нужно пить холодным. Есть такие сорта, которые рекомендуется нагреть до комнатной температуры перед употреблением.

Тот факт, что разливное пиво усиливает похмелье – это тоже миф. Ученые, которые рассматривали этот вопрос, не обнаружили никакой связи между похмельем после употребления пива из крана и из бутылки.