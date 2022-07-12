Лукашенко сегодня рассказал положение дел на границе: таких угроз у нас еще никогда не было
На празднике чествования выпускников военных вузов Александр Лукашенко высказался о безопасности в Беларуси и что нужно сделать, чтобы ее сохранить.
Сегодняшний день заставляет задуматься о серьезности положения Беларуси в гибридной и мировой войне. За свою историю еще никогда страна не сталкивалась с таким огромным количеством угроз, которые с каждым днем растут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на празднике чествования выпускников военных вузов.
" Нам есть над чем задуматься. Уже завтра вы придете в войска, и придется четко отслеживать данную сложившуюся ситуацию. Расслабляться никак нельзя. Иначе от голова и холода ничего не спасет. Запад ни перед чем не остановится. Нужно беречь свою Республику от угрозы нападения с внешних границ. Вы наша будущее. Надежда и опора," - обратил внимание белорусский лидер.
"Только совместными усилиями нам удастся сохранить мир в нашей любимой Беларуси".
Также Александр Григорьевич подчеркнул, что Вооруженные Силы, формируются исходя из воли и колоссальной поддержки народа, т.к. верят, что наши войска сделают все возможное для защиты и процветания страны.
Мы не можем их подвести, поэтому именно вы достойны, чтобы находиться в этих рядах. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было.
Опубликовано: Силивончик Алина
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