Лукашенко сегодня рассказал положение дел на границе: таких угроз у нас еще никогда не было

На празднике чествования выпускников военных вузов Александр Лукашенко высказался о безопасности в Беларуси и что нужно сделать, чтобы ее сохранить.

Сегодняшний день заставляет задуматься о серьезности положения Беларуси в гибридной и мировой войне. За свою историю еще никогда страна не сталкивалась с таким огромным количеством угроз, которые с каждым днем растут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на празднике чествования выпускников военных вузов.

" Нам есть над чем задуматься. Уже завтра вы придете в войска, и придется четко отслеживать данную сложившуюся ситуацию. Расслабляться никак нельзя. Иначе от голова и холода ничего не спасет. Запад ни перед чем не остановится. Нужно беречь свою Республику от угрозы нападения с внешних границ. Вы наша будущее. Надежда и опора," - обратил внимание белорусский лидер. "Только совместными усилиями нам удастся сохранить мир в нашей любимой Беларуси".

Также Александр Григорьевич подчеркнул, что Вооруженные Силы, формируются исходя из воли и колоссальной поддержки народа, т.к. верят, что наши войска сделают все возможное для защиты и процветания страны.

Мы не можем их подвести, поэтому именно вы достойны, чтобы находиться в этих рядах. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было.