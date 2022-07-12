Украинский диверсант совершивший теракт задержан в Запорожской области
В Запорожье задержали украинского диверсанта, который совершил покушение на чиновника из Мелитополя.
12 июля представители военно-гражданской администрации ДНР сообщили в своём пресс-релизе об успешном задержании украинского диверсанта совершившего покушение на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.
Сообщается, что задержанный украинский подрывник в настоящее время даёт признательные показания в отношении своих подельников, которые замешаны в подготовке посягательства на жизнь Шапуровой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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