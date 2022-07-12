Солнечный удар: как выдержать организму жаркие дни
Мы проводим весь год в ожидании солнечного света, и когда он приходит, он может прийти с удвоенной силой. Мы же соскучившись по солнышку и жарким дням можем подвергнуться солнечному удару.
Учитывая, что эта волна жары, похоже будет продолжаться, нужно убедиться, что вы защищены от очень жарких условий и остаетесь в прохладе.
Важно следить за признаками теплового удара, который возникает, когда вы перегреваетесь в результате чрезмерного пребывания на солнце.
Каковы симптомы теплового удара
Есть много признаков теплового удара, на которые следует обратить внимание, в том числе следующие:
- Головная боль
- Головокружение и спутанность сознания
- Потеря аппетита и плохое самочувствие
- Чрезмерное потоотделение и бледная, липкая кожа
- Отсутствие потоотделения, несмотря на жару
- Судороги в руках, ногах и животе
- Учащенное дыхание или пульс
Что рекомендовано в данной ситуации
Организация здравоохранения рекомендует пить много холодной жидкости, особенно во время тренировки. Несмотря на то, что газированные напитки и коктейли вкусны, вода действительно является лучшим средством для обеспечения хорошего увлажнения.
Принимайте прохладные ванны и душ, чтобы снизить температуру своего тела, когда вам становится слишком жарко.
Рекомендуется использовать светлую хлопчатобумажную или льняную одежду, так как она пропускает воздух и не задерживает тепло на вашем теле.
Самая жаркая часть дня - полдень, поэтому старайтесь избегать солнца с 11 утра до 3 часов дня.
Тепловой удар возникает в основном из-за высоких внешних температур, но также может произойти из-за физической нагрузки.
Физические упражнения в условиях сильной жары, высокой влажности или прием определенных лекарств, таких как диуретики, бета-блокаторы или алкоголь, могут быть факторами риска.
Болезни сердца и кожные заболевания также могут увеличить вероятность получения теплового удара.
Поэтому убедитесь, что вы принимаете меры предосторожности и ответственно наслаждаетесь солнцем.
Опубликовано: Силивончик Алина
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