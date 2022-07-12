Солнечный удар: как выдержать организму жаркие дни

Мы проводим весь год в ожидании солнечного света, и когда он приходит, он может прийти с удвоенной силой. Мы же соскучившись по солнышку и жарким дням можем подвергнуться солнечному удару.

Учитывая, что эта волна жары, похоже будет продолжаться, нужно убедиться, что вы защищены от очень жарких условий и остаетесь в прохладе.

Важно следить за признаками теплового удара, который возникает, когда вы перегреваетесь в результате чрезмерного пребывания на солнце.

Каковы симптомы теплового удара

Есть много признаков теплового удара, на которые следует обратить внимание, в том числе следующие:

Головная боль

Головокружение и спутанность сознания

Потеря аппетита и плохое самочувствие

Чрезмерное потоотделение и бледная, липкая кожа

Отсутствие потоотделения, несмотря на жару

Судороги в руках, ногах и животе

Учащенное дыхание или пульс

Что рекомендовано в данной ситуации

Организация здравоохранения рекомендует пить много холодной жидкости, особенно во время тренировки. Несмотря на то, что газированные напитки и коктейли вкусны, вода действительно является лучшим средством для обеспечения хорошего увлажнения.

Принимайте прохладные ванны и душ, чтобы снизить температуру своего тела, когда вам становится слишком жарко.

Рекомендуется использовать светлую хлопчатобумажную или льняную одежду, так как она пропускает воздух и не задерживает тепло на вашем теле.

Самая жаркая часть дня - полдень, поэтому старайтесь избегать солнца с 11 утра до 3 часов дня.

Тепловой удар возникает в основном из-за высоких внешних температур, но также может произойти из-за физической нагрузки.

Физические упражнения в условиях сильной жары, высокой влажности или прием определенных лекарств, таких как диуретики, бета-блокаторы или алкоголь, могут быть факторами риска.

Болезни сердца и кожные заболевания также могут увеличить вероятность получения теплового удара.

Поэтому убедитесь, что вы принимаете меры предосторожности и ответственно наслаждаетесь солнцем.