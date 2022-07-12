Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA

Дмитрий Рогозин ответил на заявление главы Европейского космического агентства по прекращению сотрудничества с "Роскосмосом" в сфере проекта ExoMars.

12 июля Дмитрий Рогозин отдал приказ российскому экипажу Международной космической станции отключить европейский модуль ERA. Таким образом Рогозин оценил решение Европейского космического агентства прекратить сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту в сфере освоения Марса.

Также Дмитрий Рогозин заявил, что лидеры Европейского космического агентства могут лететь в космос с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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