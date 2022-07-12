Кета-диета: новый альтернативный вариант похудения 2022 года

Сейчас набирает популярность новое направление в области правильного питания - кето-диета. Она уже стоит на четвертом в списке лучших диет.

Всем нам неминуемо приходит пора, когда нужно привести свое тело в порядок. Сейчас диетологи так и рекламируют большое количество диет. В 2022 году начала набирать популярность кето-диета - это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров. В результате она приводит тело к кетозу, процессу, который и отвечает за устранение жировых отложений.

Согласно научным исследованиям, приводя организм к быстрому сокращению углеводов на жиры, люди, переводящие свой организм в процесс кетоза провоцируют сжигание жира, чтобы получить энергию.

Чтобы диета не была во вред, для соблюдения кето-диеты нужно соблюдать определенные пропорции. От 5% до 10% от общего количества ежедневных калорий должно поступать из углеводов, а от 70% до 80% из жиров и от 10% до 20% из белков. Что вы получите в результате: вес будет снижен, аппетит наладится, концентрация внимания улучшится намного.

Из минусов можно отметить, что она имеет "строгое ограничение углеводов" и "может показаться экстремальной". Что касается уже пробовавших диету, то она им нравится за то, что жиры могут легко входить и выходить, тем самым не нарушая общего баланса.

Участники дискуссии действительно поставили кето-диету на четвертое место в списке лучших диет для быстрого похудения в 2022 году.